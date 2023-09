Antwort auf FWG-Anfragen Wirtschaftsförderung: Keine Vermarktung ohne Erschließung

Für den Stadtrat am Donnerstag (14. September) hat die FWG-Fraktion einen Fragenkatalog über die Erschließung der Gewerbegebiete eingereicht. In den Sitzungsunterlagen sind die Antworten zu lesen. So wollte die FWG unter anderem wissen, wie viele Grundstücke derzeit leer stehen und wie viel Quadratmeter Fläche diese ausmachen. Im Kaarster Kreuz seien derzeit rund 30.650 der insgesamt 67.800 Quadratmeter Gewerbeflächen noch nicht verkauft. Für 11.000 Quadratmeter bestehe allerdings ein Verkaufsbeschluss.