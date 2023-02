Nach Zeugenhinweisen Getöteter Koi-Karpfen: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der mit dem getöteten Koi-Karpfen auf der Anlage des Kleingärtnervereins Holzbüttgerhaus am ersten Februar-Wochenende zu tun haben könnte. Zeugen hatten der Polizei Hinweise gegeben, der durch die Polizei weiter ermittelt werden konnte. Bislang schweigt er aber zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen zur Brandursache in der Gartenlaube laufen hingegen weiter an.