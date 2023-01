Gymnasium in Vorst Das GBG verabschiedet die gute Seele der Schule

Defekte Lampen, alte, auszutauschende Pulte, Veranstaltungen in der Aula, irreparabler Papierstau, Hofdienst, vermisste Gegenstände – die Liste der Aufgaben, für die Schumacher zuständig war, ist schier endlos. Doch laut GBG sei es mehr gewesen, was Schmumacher auszeichnete, als die Erledigungen dieser Aufgaben. Der fußballbegeisterte und früher selber höherklassig bei Fortuna Düsseldorf aktive Schumacher, der sich neben seiner Tätigkeit als Hausmeister des GBG auch um die Platzanlage der Sportfreunde Vorst kümmert, hat an der Schule Pionierarbeit geleistet: er baute zu einer Zeit, in der es am Niederrhein kaum Mädchenfußballmannschaften gab, zwei GBG-Mädchen-Schulteams auf und führte sie als Trainer zu Kreis- und Bezirksmeisterschaften. Daneben trainierte er zwei Jungenmannschaften des GBG und packte jeden Frühsommer kräftig mit an, als es um die Organisation und Ausrichtung des Fußballturniers der Jahrgangsstufen 5 und 6 ging.