Ausstellung in Kaarst : Wiedersehen mit alten Freunden der Galerie

Kaarst „Die Un-Geduld des Papiers“ ist der Titel der aktuellen Ausstellung im Haus von Brigitte Splettstößer. Zu der hat sie nur Künstler eingeladen, die schon einmal bei ihr aktuelle Arbeiten präsentiert haben.

Galeristin Brigitte Splettstößer präsentiert Bilder von Kunstschaffenden, die ausnahmslos schon – zum größten Teil sogar mehrfach – bei ihr ausgestellt haben. Da ist zum Beispiel Ada Blochwitz aus Holzbüttgen. Ihre Bilder haben einen hohen Wiedererkennungswert. Sie verwendet Acrylfarbe, Ölkreide und Buntstifte, und die Ölkreide ist es, die die Arbeiten am meisten prägt. Bizarr wirkende Tiere wie Esel oder Vögel sind wieder die „Hauptpersonen“, die gedeckten Farben verleihen den Bildern etwas Geerdetes. Das ist auch gut so, denn so wirken die rätselhaften Welten nicht gar so beunruhigend. Interpretationshilfen gibt die Künstlerin nicht: „Es kann alles Mögliche sein.“