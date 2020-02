Karneval in Büttgen : Galasitzung der 5 Aape war wieder ein großer Erfolg

Karneval in Büttgen

Büttgen 200 Gäste feierten im Pfarrzentrum Büttgen. Sitzungspräsident Herbert Schmitz ist zufrieden.

Samstagmorgen 10 Uhr. Herbert Schmitz gibt sich am Telefon ganz entspannt, obwohl er am Abend zum 33. Mal als Sitzungspräsident die Galasitzung der 5 Aape im Pfarrzentrum Büttgen moderieren wird. „Nervös bin ich nicht“, sagt er und lacht. Nachmittags schreibt er die Texte, mit denen er die Künstler und alle anderen Mitwirkenden ankündigt: „Ich bekomme sowieso erst heute die letzte Info, ob wirklich alles so bleibt“, erzählt Schmitz. Vor fünf Jahren fiel ein Künstler plötzlich aus – Herbert Schmitz übernahm dessen Part und unterhielt das Publikum zwanzig Minuten aus dem Stegreif.