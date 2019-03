Traditionsunternehmen in Kaarst: „Pötschke“: Neustart durch Insolvenz

Kaarst Der Versandhändler an der Beuthener Straße hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eingeleitet. Wie geht es weiter?

Das Logo der Gärtner Pötschke GmbH zeigt einen strahlenden Gärtner mit weißem Rauschebart, der zufrieden den Daumen nach oben streckt. Doch zum Lachen zumute ist beim Garten- und Pflanzenversand an der Beuthener Straße in Kaarst aktuell niemandem. Denn das Unternehmen hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eingeleitet, um sich laut eigener Aussage neu zu strukturieren. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, dass der im Jahr 2017 von den Geschäftsführern Bernd Brodeßer und Dirk Deppe eingeleitete Restrukturierungsprozess durch diesen Schritt weiter vorangetrieben werde. Das zuständige Amtsgericht folgte dem Antrag der Geschäftsführung und hat den Anwalt Frank Kebekus von der Kanzlei Kebekus & Zimmermann als vorläufigen Sachwalter bestellt.