Gabriele Nußbaum leitet das Kammerorchester in Kaarst

Dirigentin in Kaarst

Kaarst Gabriele Nußberger leitet das Kammerorchester Kaarst und erzählte jetzt aus ihrem Leben.

Dass das Kammerorchester Kaarst die richtigen Töne trifft und darüber hinaus seine Stücke mit Gefühl spielt, dafür ist Gabriele Nußberger zuständig. In der Düsseldorfer Reihe „Künstler im Gespräch“ war die Geigerin, Konzertmeisterin und Dirigentin nun zu Gast.

Eine Frau, die ihr Herz auf der Zunge trägt und unverblümt über Leben und Karriere plaudert. Noch vor der Schule ging es für sie in Würzburg mit dem Musikunterricht los: „Man stand in einem Riesenhaufen von Kindern und hat da gegeigt“, erzählt sie. Schon bald wechselte sie mit ihrem Bruder in eine kleine Gruppe Hochtalentierter und blieb lange mit ihm verbunden: „Uns gab es nur im Doppelpack. Wir musizierten uns durch die gesamte Literatur für zwei Geigen und hatten viel Spaß.“ Nach dem Umzug nach München verdienten die Geschwister unerschrocken als Straßenmusiker auf dem Marienplatz ihr Taschengeld. Nußberger wollte eigentlich Archäologin werden, hatte Latein und Griechisch gelernt und sich bereits für Hebräisch eingeschrieben. Da ergab sich die Chance eines Geigenstudiums, „und ich dachte, ich versuch’s halt mal“.