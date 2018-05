Kaarst: G9 - "Kosten werden vom Land getragen"

Kaarst Die schulpolitische Sprecherin der CDU im Landtag, Petra Vogt, informierte im GBG zur Abkehr vom "Turbo-Abi".

Die schwarz-gelbe Landesregierung ist seit ziemlich genau einem Jahr im Amt. Was ist seither in der Schulpolitik geschehen? Die Kaarster CDU lud die schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag, Petra Vogt, ein, um zu erfahren, ob die Wahlkampfversprechen auch umgesetzt werden.

Bruno von Berg, Leiter des Albert-Einstein-Gymnasiums, geht davon aus, dass beide Kaarster Gymnasien diesen Weg gehen werden, auch wenn die Entscheidungen der Schulpflegschaften noch ausstünden. Im Laufe der Diskussion wurde deutlich, dass einzelne Fragen zurzeit noch nicht klar beantwortet werden können. Axel Volker, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, hörte zwar, dass die Zahl der Unterrichtsstunden bei G9 zurückgehen werde, aber andererseits wies Petra Vogt auf folgendes hin: "Das künftige G9 wird nicht mehr so sein wie das G9, das die Eltern von früher kennen." Keine klare Aussage gab es beispielsweise darüber, ob die Schüler der beiden Kaarster Gymnasien nach Einführung von G9 zwingend nachmittags in der Schule bleiben müssen oder von zu Hause aus ihren Interessen, wie zum Beispiel Sport in einem Verein, nachgehen können.

Ein heikles Thema sind die Kosten. Die 48-jährige Landespolitikerin erklärte dazu nur so viel: "Für zusätzliche Kosten, die den Kommunen entstehen, wird das Land aufkommen - ich vertraue da unserem Finanzminister Lutz Lienenkämper." Nicht alles werde gesetzlich geregelt werden, mitunter habe die Schule auch Ermessensspielraum. Bruno von Berg mahnte, die Gelegenheit zu nutzen mit dem Ziel, dass wieder verstärkt Lerninhalte vermittelt werden. Was er nicht versteht: "Warum dürfen wir in den unteren Klassen keine Diktate mehr schreiben lassen?" Dass die Abiturnoten in den vergangenen Jahren immer besser geworden sind, hat für den 53-Jährigen auch mit einem Qualitätsverlust zu tun.