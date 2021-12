Stadtrat in Kaarst : FWG pocht auf Beibehaltung des Steuersatzes

Die Stadt Kaarst will die Grundsteuer B erhöhen, die FWG wehrt sich dagegen (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Kaarst Die FWG Kaarst gibt nicht auf. In einem Antrag an den Stadtrat am Donnerstag (16. Dezember) fordert die Fraktion, dass die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer auf dem aktuellen Stand beibehalten und nicht erhöht werden.

Das war im Wirtschaftsausschuss allerdings entschieden worden, zumindest die Erhöhung der Grundsteuer B um 64 Prozentpunkte auf 504 von Hundert. Für einen durchschnittlichen Haushalt würde das eine Mehrbelastung von 20 bis 70 Euro pro Jahr bedeuten. Durch die Erhöhung würde die Stadt rund eine Million Euro mehr einnehmen und somit für eine Entspannung der Haushaltslage sorgen.

Die FWG Kaarst kritisiert, dass die Erhöhung der Grundsteuer der Standortqualität schade. Dies habe bereits die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK) aufgeführt, heißt es in der Begründung des Antrags. Außerdem sei es ein „völlig falsches Zeichen an die Unternehmer gerade jetzt in der Corona-Krise und der sich zuspitzenden Situation“, schreibt die FWG Kaarst. Kaarst sei eine unternehmerfreundliche Stadt, die den Mehrwert aller Unternehmen in der Gemeinde schätze und gerade in schwierigen, unberechenbaren Zeiten die Unternehmen unterstütze und nicht noch zusätzlich belaste. „Es kann nicht sein, dass unsere Unternehmen nun für die Haushaltskonsolidierung herhalten müssen. Eine Erhöhung wird durch die prognostizierten Mehreinnahmen der Ansiedlungen in den neuen Gewerbegebieten nicht notwendig“, begründet die Fraktion weiter.