Fortbildung in Kaarst : Feuerwehr ergänzt Angebot zur Brandschutzaufklärung

Kaarst Timo Zinnall und Michael Schneider sollen Kaarster Bürgern mögliche Brandschutzmaßnahmen in ihrer Wohnung näherbringen.

Und das funktioniert auch vor Ort, also genau da, wo die Anfahrt der Rettungskräfte in drei Minuten nicht zu schaffen ist. Wie lange die Feuerwehr tatsächlich benötigt, um im Einsatzfall alle Adressen im Stadtgebiet zu erreichen, ist ausgiebig getestet worden. „Gerade in den sehr weit außen liegenden Bereichen setzen wir auf eine ganzheitliche Beratung und Aufklärung“, betont der Kaarster Feuerwehr-Chef Andreas Kalla. Die Eigentümer der ins Auge gefassten Immobilien wurden bereits per Brief über das Angebot informiert. „Der vorbeugende Brandschutz ist ein wichtiger Teil unserer Aufgaben“, sagt Kalla: „Wir wollen, dass die Betroffenen darüber informiert sind, auf welche Weise sie selbst zum Brandschutz in ihrer Wohnung beitragen können.“ Im Ernstfall sei es zudem wichtig, so Kalla weiter, „dass Brände schnell erkannt werden.“ Im Zuge dieser Aufklärung würden auch kostenlose Rauchmelder ausgegeben. Kalla hofft auf hohen Zuspruch, „denn Viele haben die bestehende Rauchmelderpflicht in den eigenen vier Wänden noch nicht umgesetzt. Die Mitarbeiter können mit ihrer Zusatzausbildung nun als Ansprechpartner fungieren und bei der Umsetzung unterstützen.“ Im Fokus steht aber nicht nur die Anschaffung von Rauchmeldern. Kalla und seine Kollegen möchten mit den Menschen in Kaarst an Lösungen arbeiten, „die auf die individuellen Gegebenheiten der Wohnung zugeschnitten sind. Deshalb bieten wir an, dass die Mitarbeiter die Interessenten zu Hause besuchen und direkt vor Ort auf geeignete Brandschutzmaßnahmen eingehen.“