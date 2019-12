Fertig! Die Häuser können in verschiedenen Formen zugeschnitten werden. Wer möchte kann so in wenigen Minuten ein ganzes Weihnachtsdorf zaubern, das sowohl als Tisch- oder Fensterbankdeko verwendet werden kann. Die Häuser können danach mit einer Lichterkette verbunden - oder mit elektrischen Teelichtern gefüllt werden. „Wer echte Kerzen nehmen möchte, sollte sie nur in einem Glas in die Tüte stellen“, sagt Katrin Rösner-Radowksi.