Fotos vom Karnevalsauftakt In Kaarst ist ein neuer Hoppeditz erwacht

Die Kaarster Narren versammelten sich am Samstag in der Rathausgalerie, um die Karnevalssession zu eröffnen – und zwar mit einem neuen Hoppeditz. Daniela Frimmersdorf stellte ihr närrisches Können unter Beweis und auch Prinz Raphael I. nahm erste Amtshandlungen vor. Das sind die Bilder vom Hoppeditz-Erwachen in Kaarst.