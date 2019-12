Für die nächste Deko-Idee bilden ein paar Tannenzweige die Grundlage. „Man kann sie vom unteren Rand des Weihnachtsbaums abschneiden“, sagt Carmen Gottwald. Die Floristin der Baumschule Schmitz in Kaarst demonstriert es an den Verkaufsobjekten. „Meistens müssen die Zweige ohnehin geschnitten werden, damit sie in den Baumständer passen.“