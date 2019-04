Fotos: Die Geschichte vom „Spurt in den Mai“ in Kaarst

In diesem Jahr findet die 40. Auflage des traditionellen Radrennens in Büttgen statt. Dazu wurde nun in der Sparkasse in Neuss eine Ausstellung eröffnet. Diese blickt auf die Geschichte des erfolgreichen Rennens zurück. Die Ausstellung über 40 Jahre Spurt in den Mai in der Sparkasse Neuss zog bei der Eröffnung viele Besucher an.