Kaarst : Filmdoku über Nordkorea auf dem Tuppenhof

Patrick Schappert war bereits zwei Mal in Nordkorea. Foto: Schappert

Kaarst In den Medien liest man derzeit wieder viel über Nordkorea und das Leben der Menschen in diesem geheimnisvollen Land. Gespannt beobachtet die Welt, ob es eine Annäherung zwischen den USA und Nordkorea gibt, nachdem der Süden und der Norden bereits ein Treffen hinter sich haben. Alles - seien es Bilder oder Informationen -, was aus Nordkorea kommt und in den Medien zu sehen ist, stammt in der Regel von offiziellen Stellen. Aber es gibt auch Menschen, die Nordkorea bereisen durften und die mit ihrer Kamera mehr Impressionen über das Land und das Leben der Menschen eingefangen haben. Einer von diesen Menschen ist Patrick Schappert aus Kaarst.

Er hatte bereits zweimal die Gelegenheit, das Land - in einem Abstand von fünf Jahren - zu bereisen und zu filmen. Seine Aufnahmen sind in vielen Teilen einzigartig und zeigen weitere Gesichter dieses "geheimnisvollen" Landes. Seinen sehenswerten Film "Nordkorea" zeigt Patrick Schappert am 29. Mai im Rahmen der Reihe "Dienstag im Tuppenhof" mit einer Premiere auf der großen Leinwand im Tuppenhof, Rottes 27. Der Filmemacher ist vor Ort und wird seinen Dokumentarfilm kommentieren. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

(NGZ)