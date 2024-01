Einsatzbilanz 2023 vorgestellt Feuerwehr Kaarst verstärkt die Mitgliederwerbung

Wenn das Jahr noch ganz frisch ist, steht die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr auf der Tagesordnung. Im Gegensatz zu früher gibt es keine nach Löschzügen getrennten Versammlungen mehr. In Büttgen sind die Räumlichkeiten groß genug für beide Löschzüge. Während der Versammlung verließen gut 20 Feuerwehrleute den Saal fluchtartig: Sie mussten wegen eines Dachstuhlbrandes an der Marienstraße in Holzbüttgen ausrücken.