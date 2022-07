Junge Täter in Holzbüttgen : Polizei fasst Duo nach Containerbrand

Junge Täter in Holzbüttgen

Holzbüttgen Nach dem Brand zweier Altkleider-Container in Kaarst, konnten jetzt zwei Verdächtige gefasst werden. Der Brand ist nicht das einzige Vergehen, bei dem die beiden Jugendlichen als Täter in Frage kommen.

(NGZ) Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstag um 21.45 Uhr zum Marienplatz in Holzbüttgen ausgerückt. Der Grund: Ein aufmerksamer Zeuge hatte gemeldet, dass zwei Jugendliche einen Altkleider-Container in Brand gesetzt hätten. Die Verdächtigen hatten unmittelbar nach ihrer Tat das Weite gesucht.