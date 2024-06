Feuchte Keller in Kaarst Stadt und Erftverband sollen Grundwasser-Problematik lösen

Nachdem es seit Oktober gefühlt kaum einen Tag ohne Regen gab, zeichnet sich in Teilen von Kaarst ein Grundwasserproblem ab. Rund ein Dutzend Bürgerinnen und Bürger kamen am Dienstagabend in die Sitzung des Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschusses (MUKL), um zu erklären, dass sie fest mit der Hilfe der Stadt Kaarst rechnen. Die SPD-Fraktion hatte das Thema unabhängig davon auf die Tagesordnung des Ausschusses setzen lassen.