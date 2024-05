Seit Februar feuchte Keller in Kaarst SPD fordert Kappung der Grundwasser-Spitzen

Aufgrund der gravierenden Probleme, die es bereits vor rund zehn Jahren schon einmal gab, hat die SPD nun einen Antrag an den kommenden Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschuss am 4. Juni gestellt. Darin fordern die Sozialdemokraten die Verwaltung auf, gemeinsam mit dem Erftverband eine Lösung zur Kappung der Grundwasserspitzen in Kaarst zu erarbeiten – so zügig wie möglich. Dabei soll sich die Stadt an den Erfahrungen der Stadt Korschenbroich orientieren.