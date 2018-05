Kaarst: Festnahme nach Einbruch in Haus am Saphirweg

Festnahme nach Einbruch in Haus am Saphirweg

Kaarst Wie die Polizei mitgeteilt hat, kam es in der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch zu einem Wohnungseinbruch am Saphirweg. Der Polizei gelang die Festnahme eines Verdächtigen. Nach einem zweiten noch unbekannten Mann wird gesucht.

Um 1:57 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Der Melder gab an, dass Einbrecher in seinem Haus seien, die flüchten konnten. Sofort beteiligten sich mehrere Streifenwagen und Zivilkräfte an der Fahndung nach den Verdächtigen. Die Täter hatten offenbar die Haustüre aufgehebelt und sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft.