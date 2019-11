Radsport-Jugend NRW in Büttgen zu Gast : Ein Festival für den Radsport

Büttgen Der Radsport-Verband NRW war mit einer Werbeveranstaltung für die Jugend in Büttgen zu Gast. Im Sportforum durfte alles ausprobiert werden. Es ging aber auch um die Sicherheit im Straßenverkehr.

Simone Schlösser will, dass das Radfahren im Verein stärker gepusht wird. Was die 42-Jährige beklagt: „Viele Vereine sind überaltert, halten am Alten fest.“ Ihr Tipp für alle Vereine: „Sie müssen Trendsportarten anbieten, alles, was cool ist.“ Warum kein BMX-Parcours auf dem Schulhof? Der Rennsportbereich sei eher rückläufig. Stur seine Runden zu drehen, das kommt bei jungen Menschen nicht mehr so gut an.