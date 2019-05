Festakt im Kaarster Rathaus : Ein Hoch auf das Grundgesetz!

Kaarst 70 Jahre Grundgesetz und die Einbürgerung von 15 Männern, Frauen und Kindern waren der Grund für eine Feststunde im Atrium des Kaarster Rathauses. Dabei durfte auch das Thema Europawahl nicht fehlen.

Zwei Dinge hatten die Festredner gemeinsam: Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus, Kreisdirektor Dirk Brügge und der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling betonten im Atrium des Rathauses nicht nur den Wert des Grundgesetzes. Sie ermunterten auch die in den vergangenen Monaten eingebürgerten Erwachsenen, am Sonntag von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Emma (10) traute sich zuerst nicht so recht, ins Rampenlicht zu treten – ihr Bruder Eric (12) und ihre Mutter Alejandra Auguera Alemany (46) mussten sanften Druck ausüben. Die VHS-Dozentin, die seit fast zehn Jahren mit ihren Kindern in Kaarst lebt, hatte sich ebenso wie Antonio Blanquez für die deutsche Staatsangehörigkeit entschieden, wobei Blanquez die spanische Staatsangehörigkeit behalten hat. „Meine Söhne hatten sich bereits vor zwei Jahren für die doppelte Staatsangehörigkeit entschieden“, erklärte der 55-Jährige, der 13 Jahre bei der Sparkasse Neuss gearbeitet hatte und dann Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Herne wurde.

Ganz so beruflich etabliert ist Johnbull Okafer Agholor aus Nigeria nicht. Der Mann, der im Sommer 50 Jahre alt wird und der mit einer Deutschen verheiratet ist, muss seinen Job als Sozialbetreuer in einer Willicher Flüchtlingsunterkunft aufgeben, weil das Haus geschlossen wird. Aber er hat ein Ziel vor Augen: „Ich möchte meine Schreinerlehre beenden.“ Bürgermeisterin Nienhaus hatte bei der Aussprache einiger Namen leichte Probleme. Vergleichsweise simpel: Yonghong Ouyang. So heißt eine Neubürgerin, die vor acht Jahren von China nach Deutschland gekommen war. Sie hat einen Job im Bereich Import-Export. „Vor allem Freiheit und Gleichheit sind die Begriffe aus dem Grundgesetz, die mir besonders gut gefallen“, sagte die 36-Jährige, die von Mann und Tochter begleitet wurde.