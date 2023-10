Ferien-Programm in Kaarst Workshops auf dem Tuppenhof

Der Tuppenhof bietet in den Herbstferien wieder eine Reihe an Workshops. Los geht es mit einem Comic-Workshop am Mittwoch, 4. Oktober. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr. Dabei lernen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren Tuppi Holzwurm und das Bauernmädchen Gertrud kennen, bevor sie eigene Comics zu den Geschichten vom Tuppenhof malen. Die Kosten betragen 15 Euro pro Kind.