Auftrag an Kaarster Stadtverwaltung: FDP will Bürobedarf der Stadt prüfen lassen

FDP will Bürobedarf der Stadt prüfen lassen

Auftrag an Kaarster Stadtverwaltung

Kaarst Die Kaarster FDP hat die Stadt dazu aufgefordert, den Bürobedarf für 2019 und die Folgejahre zu überprüfen. Zudem erhielt die Verwaltung den Auftrag, mit Hilfe eines Belegungsmanagements zu sondieren, inwieweit Homeofficeplätze eingeführt werden können, um den städtischen Bedarf an Büroräumen zu senken.

Hintergrund des Antrags, der im Hauptausschuss im vergangenen November verabschiedet wurde, ist die Ankündigung der Stadt, die Clubräume 1 und 2 im Bürgerhaus künftig als Konferenzräume zu nutzen. Dadurch würden die Räume für die Bürger nicht mehr zur Verfügung stehen. Ins gleiche Horn stieß im Hauptausschuss auch die SPD. Die Sozialdemokraten sind der Meinung, das Bürgerhaus, das seit 25 Jahren in der Stadtmitte steht, gehört den Bürgern. Das soll nach Meinung der SPD in Zukunft auch so bleiben, damit die Bürger die Möglichkeit haben, Räume für Geburtstagsfeiern oder Jubiläen anzumieten.