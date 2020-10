Politik in Kaarst : Scheidender FDP-Fraktionsvorsitzender blickt mit Stolz zurück

Kaarst Günter Kopp ist ein Urgestein der FDP in Kaarst. Jetzt gibt der Fraktionsvorsitzende sein Amt weiter und blickt mit stolz auf die vergangene Legislaturperiode zurück.

Anfang 2014 hatte Günter Kopp den Fraktionsvorsitz der Kaarster FDP übernommen, in der kommenden Legislatur wird er durch Dirk Salewski ersetzt und nicht mehr im Stadtrat vertreten sein. Kopp legt sein Mandat in jüngere Hände. Mit Stolz blickt er auf die letzte Ratsperiode zurück, in der die FDP an vielen wichtigen Entscheidungen für die Stadt mitgewirkt habe.