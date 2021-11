Wechsel an der Spitze : Fallaschek neuer Leiter der Sparkassen in Kaarst

Martin Fallaschek hat die beiden Filialen in Kaarst übernommen. Foto: Jochen Rolfes

Kaarst Wechsel an der Spitze der Sparkassenfilialen an der Neusser Straße und der Maubisstraße in Kaarst: Martin Fallaschek hat die Leitung der beiden Filialen übernommen.

Die aktive Dienstzeit seines Vorgängers Michael Thelen endete im Oktober nach 34 Jahren. „Die letzten 13 Jahre in Dormagen waren eine erfolgreiche Zeit, an die ich mich gerne erinnern werde. Die Übernahme einer neuen Filiale ist immer eine neue Herausforderung. Für mich heißt das: ein neues Team und ganz viele Kunden, die ich in den beiden Kaarster Filialen kennen lernen darf. Darauf freue ich mich besonders“, sagt Fallaschek über seine neue Aufgabe. Im Jahr 1989 begann er seine Ausbildung bei der Stadtsparkasse Mönchengladbach. Sechs Jahre später wechselte Fallaschek nach Korschenbroich. Dort absolvierte er die Fort- und Weiterbildungen zum Sparkassenfachwirt und -betriebswirt. Es folgten diverse Fachseminare zum Thema Vermögensberatung sowie die Ausbildereignungsprüfung. Im Jahr 2002 kam er im Rahmen der Fusion zur Sparkasse Neuss. Die Region Kaarst/Korschenbroich ist Fallaschek gut bekannt, seit 2000 arbeitete er als stellvertretender Filialleiter in der Hauptniederlassung Korschenbroich. Die Leitung der Filiale Hackenbroich hatte er seit 2008 inne. Ende 2019 wurde ihm zusätzlich die Stellvertretung der Filiale Dormagen übertragen. Der Umgang mit zwei Standorten – wie jetzt in Kaarst – ist ihm daher vertraut.