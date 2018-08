In Fachklinik eingewiesen : Exhibitionist am Kaarster See

Kaarst (NGZ) Ein 32-jähriger Mann hat sich am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, am Kaarster See mehreren weiblichen Badegästen in schamverletzender Weise gezeigt. Das teile die Polizei am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Zeugin informierte die Polizei. Beamte konnten den tatverdächtigen Exhibitionisten im Böschungsbereich des Sees stellen. Der Mann aus Kaarst machte keine Angaben zur Tat. Während der Überprüfung wurde er den Polizisten gegenüber immer aggressiver. Er attackierte die Beamten und versuchte auch sich selbst Verletzungen zuzufügen.