Europawahl in Kaarst : CDU stärkste Partei – Grüne gewinnen einen Wahlbezirk

Das Gros der Wähler in Kaarst hat sich für Europa ausgesprochen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Kaarst Die Grünen sind der klare Sieger der Europawahl – so auch in Kaarst. In einem Wahlkreis haben die Grünen sogar die sonst überlegene CDU geschlagen: Mit 26,36 Prozent der Stimmen setzten sie sich im Wahlbezirk 005 „Broicherdorf“ knapp vor den Christdemokraten (25,55 Prozent) durch.

Stephan Seeger

Klar, dass die Fraktionsvorsitzende Claude Köppe aufgrund des Ergebnisses am Tag nach der Wahl gut gelaunt war. „Ich bin begeistert und freue mich. Ich hoffe, dass das Ergebnis Auftrieb gibt und wir mit unseren Stimmen etwas bewirken können“, sagt Köppe. Generell ist sie froh darüber, dass sich die Wähler pro Europa ausgesprochen haben und die Wahlbeteiligung viel höher war als vor fünf Jahren. In Kaarst lag sie bei 69,21 Prozent.

Die meisten Stimmen im Stadtgebiet sammelte traditionell die CDU. Mit 34,35 Prozent der Stimmen lag sie allerdings hinter den eigenen Erwartungen zurück, wie Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus nach der Wahl erklärte. „Der Wahlausgang in Kaarst bildet den bundespolitischen Trend ab. Die CDU ist trotz Verlusten stärkste Partei geblieben, allerdings hätte ich mir hier ein besseres Ergebnis gewünscht“, sagt sie. Die starken Gewinne der Grünen hängen ihrer Meinung nach auch mit der aktuellen Klimadiskussion zusammen. „Wir müssen uns ganz klar auf die inhaltlichen Themen konzentrieren und dürfen uns nicht in Personaldebatten verlieren“, sagt Nienhaus. Verlierer der Wahl ist wie in ganz Deutschland die SPD. Die Sozialdemokraten kamen in Kaarst insgesamt nur auf 14,30 Prozent. Die FDP lag mit 9,28 Prozent über dem Bundestrend (5,4 Prozent) und darf sich auch als kleiner Gewinner fühlen. Die AfD wählten 7,23 Prozent der Kaarster Bürger.