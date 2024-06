Initiative wirbt an Gymnasium „Kaarst ist bunt“ will Schüler für Europawahl überzeugen

Auf der Zielgeraden zur Europawahl gibt das Bündnis noch einmal Vollgas und versucht, auch die letzten Unschlüssigen zu überzeugen. Am Dienstag stellten sich sechs Vertreter der Initiative dafür mit ihrem bunten Werbefahrrad sowohl in den Pausen als auch nach Schulschluss vor dem Schulhof des Albert-Einstein-Gymnasiums in Kaarst auf. Es wurde an alle vorbeikommenden Schüler, unabhängig davon, ob sie bereits 16 Jahre alt und damit wahlberechtigt sind oder nicht, bunte Armbänder und Flyer zur Wahl am Sonntag verteilt. „Die Begegnung und Gespräche mit den Erstwählern eröffnen uns ‚Alten’ neue Perspektiven und Einblicke in das Denken der Jugendlichen“, erklärt Heiner Hannen, der für „Kaarst ist bunt“ die Aktion vor den Schulen ins Leben gerufen hat und aktiv präsent bei jeder Veranstaltung mit vor Ort ist: „Es ist so wichtig, dass sie verstehen, dass die rechtsradikalen Parteien keine Lösungen für unsere Probleme bieten, sondern uns nur gegeneinander aufhetzen wollen.“