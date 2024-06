Europawahl 2024 in Kaarst Wahlplakate aller Parteien beschmiert oder verschwunden

Seit Anfang Mai hängen im Kaarster Stadtgebiet wieder Wahlplakate der verschiedenen Parteien, mit denen sie Werbung für die Europawahl machen. Doch viele dieser Wahlplakate sind in den vergangenen Tagen beschmiert worden – oder sogar ganz verschwunden. So wie am Eustachiusplatz mitten in Vorst. „Von allen Parteien sind einige Plakate abgehangen worden“, erklärt Klaus Gerdes, der sich als CDU-Ratsmitglied vor allem für den Stadtteil Vorst einsetzt.