Europawahl in Kaarst CDU liegt noch über dem Bundestrend – Desaster für die Grünen

Der Bundestrend bei den Europawahlen hat sich auch in Kaarst bestätigt. Die CDU ist mit Abstand die stärkste Kraft und kam am Sonntag auf 36,8 Prozent der Stimmen. Damit liegen die Christdemokraten sogar mehr als sechs Prozent über dem Bundesergebnis. Auch die FDP kann jubeln, die Liberalen verbesserten sich im Vergleich zur Europawahl 2019 um 1,3 Prozent und holten in Kaarst 10,6 Prozent der Stimmen. Für die Grünen dagegen war die Europawahl ein Desaster: Satte 10,2 Prozent büßte die in Kaarst mit der CDU koalierende Partei ein und kommt nur auf 13,6 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist die SPD mit 13,8 Prozent (minus 0,5).