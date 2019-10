Digitalisierung in Kaarst : EU-Förderung für Kaarster WLAN-Netz

Digitalisierung in Kaarst

Mit etwas Glück kann man in unmittelbarer Rathaus-Nähe etwas WLAN „abgreifen“. Vom geplanten Ausbau sollen auch die einzelnen Ortsteile profitieren. Foto: Fotomontage: NGZ/Pixabay

Kaarst Die Stadt darf sich über 15.000 Euro aus Brüssel freuen, die in den Ausbau des drahtlosen Internets fließen sollen. Im November soll eine konkrete Planung vorgelegt werden. Die Politik kritisiert das lange Zögern bei dem Thema.

Wer in Kaarst unterwegs ist und zum Beispiel mit dem Handy im Internet surfen möchte, der braucht eine stabile mobile Datenverbindung. Denn WLAN sucht man an den allermeisten Stellen im Stadtgebiet vergeblich. Lediglich in der Nähe des Rathauses klappt es mit etwas Glück. Das Thema „Freies WLAN-Netz für Kaarst“ ist bereits seit Jahren auf dem Tableau. Doch wirklich passiert ist bislang nichts.