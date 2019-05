Christian Otte, Partei- und Fraktionsvorsitzender der Zentrumspartei : „Auch Kaarster profitieren von dem einmaligen Friedensprojekt EU“

Kaarst Christian Otte, Partei- und Fraktionsvorsitzender der Zentrumspartei, im EU-Check.

Wie alle Menschen in Deutschland profitieren auch die Kaarster von dem einmaligen Friedensprojekt EU und dem Aufbau von partnerschaftlichen, teils sogar freundschaftlichen Strukturen, die an die Stelle alter Gegensätzlichkeiten in Europa getreten sind.