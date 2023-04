Erstkommunion in Kaarst Schwierige Suche nach Katecheten

79 Kinder werden am „Weißen Sonntag“, dem ersten Sonntag nach Ostern, zum ersten Mal in Sankt Martinus den Leib des Herrn empfangen – ein wichtiges Ereignis auf ihrem Glaubensweg als junge Christen. Der Name „Weißer Sonntag“ bezieht sich auf die weißen Taufgewänder, die die in der Osternacht getauften Erwachsenen früher eine Woche lang trugen. Insgesamt werden in diesem Jahr 160 Kinder das Fest der Erstkommunion in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen feiern – die Termine für die übrigen Gemeinden sind am 23. April in Vorst, am 29. und 30. April in Büttgen und am 6. und 7. Mai in Holzbüttgen.