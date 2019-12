Kronkorken für den guten Zweck : Erste „Blech-wech“-Sammelstelle in Kaarst eingerichtet

Erste „Blech-wech“-Sammelstelle in Kaarst eingerichtet

Kaarst Seit Sonntag gibt es jetzt auch eine Blech-wech-Sammelstelle in Kaarst. Die Initiatorin hat erkannt, dass Kornkorken zum Wegwerfen viel zu schade sind, weil man mit ihnen anderen Menschen helfen kann.

Alexandra Rybarski gilt als Kölns ungekrönte Kronkorkenkönigin, und sie war am Sonntagmittag in ihrer Kornkorken-Mission in Kaarst.