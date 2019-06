Vortrag im Bürgertreff Kaarst zum Thema Demenz : Demenz als Reise ins „Anderland“

Kaarst Der Psychologe Buchautor Erich Schützendorf warb für das „Dessert des Lebens“.

Schützendorf, Jahrgang 1949, war als Pädagoge, Psychologe und Soziologe an der Volkshochschule Krefeld für alle Fragen rund ums Älterwerden zuständig und zugleich Lehrbeauftragter für Soziale Gerontologie. Das „Enfant terrible“ der Altenpflege besuchte schon vor 40 Jahren Menschen mit Demenz in Altenheimen, als sich „noch niemand wirklich für sie interessierte“, so Schützendorf in seinem äußerst launigen und humorvollen Vortrag. Dabei entstanden Filmaufnahmen, die er zwecks genauer Verhaltensanalyse zeigte und dabei tief in die Welt eines Demenzkranken eintauchte: