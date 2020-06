Entdeckt in Büttgen : Turmfalken brüten in der Braunsmühle

In der Braunsmühle in Büttgen haben Turmfalken genistet. Foto: Heinrich Pusch

Büttgen Es gibt tatsächlich einige wenige positive Seiten, die man der derzeitigen Corona-Ausnahmesituation abgewinnen kann. So hat in der Mühlenhaube der Braunsmühle in Büttgen ein Turmfalkenpärchen gebrütet.

