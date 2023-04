Vortrag in Kaarst Wie sich Bürger beim Energiesparen einbringen können

In einem völlig überheizten Raum im Volkshochschul-Gebäude ging es am Freitagabend erneut um das Thema „Bürgerenergiegenossenschaft“, dem sich ein Arbeitskreis von „Kaarster for Future“ gewidmet hat. Interessierte Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, sich mit einem Anteil ab 500 Euro an Fotovoltaik-Projekten zum Beispiel auf städtischen Immobilien beteiligen zu können. Im Mittelpunkt stand jetzt Beate Petersen aus Wuppertal. Sie berichtete von zwei Projekten, die bereits umgesetzt wurden: Eine Bürgerenergiegenossenschaft mit über 600 Mitgliedern und Solaranlagen auf über 130 Dächern und eine andere mit 150 Mitgliedern und Fotovoltaikanlagen auf sechs Dächern.