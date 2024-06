Claus Föttinger werkelt auf den Tönishöfen Künstler installiert EM-Arena in Kaarst

Claus Föttinger, der aus Nürnberg stammt und in Düsseldorf, den Niederlanden und in der Türkei lebt, ist der Erfinder der EM-Bar. Die wurde jetzt in Kaarst aufgebaut. 10.000 Bilder werden dort auf vier Monitoren zu sehen sein, und zwar ständig im Wechsel, wobei nach einem ausgeklügelten System immer neue Kombinationen erscheinen. „Meine Installationen sind Trojaner, Möbel, die als Kunst verkleidet sind“, sagt der 63-Jährige. Zu sehen sind unter anderem mächtige Tischlampen, deren Schirme Szenen aus der schönen Welt des Fußballs in Erinnerung rufen. Wer sich umguckt, sieht Bilder der in Kaarst lebenden ukrainischen Künstlerin Yuliia Balabukha – Bilder vom Schrecken des Krieges. Auf einem alten Getränkeautomaten ist in Postergröße ein Bild von Niklas Luhman zu sehen. Er ist der wichtigste deutsche Systemtheoretiker. Wer nach rechts schaut, entdeckt die unübersehbare Skulptur „Die Knieende“ von Armin Baumgarten und hofft, dass die Deutschen einen Fußball zum Niederknien spielen. Die Fußballbar hatte schon mal im K 21 gestanden.