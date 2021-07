Großer Einsatz in Kaarst-Büttgen : Feuerwehr löscht Brand an der Cäcilienstraße

Büttgen 40 Einsatzkräften der Feuerwehr Kaarst, zwei Rettungswagen und die Polizei des Rhein-Kreises Neuss waren in Kaarst Büttgen wegen eines Zimmerbrandes im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an - die Polizei hat schon eine Vermutung, wie es zum Brand kam.

(jasi) Rund 40 Kräfte der Kaarster Feuerwehr waren am Montagmorgen an der Cäcilienstraße in Büttgen im Einsatz. Der Grund: Um 7.09 Uhr ging ein Notruf wegen eines Zimmerbrandes ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte an der Einsatzstelle drang bereits Qualm aus dem ersten Obergeschoss des betroffenen Einfamilienhauses.