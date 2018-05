Kaarst: Eine Generation, die weiß, was sie isst

Kaarst In der Benedictus-Kita lernen Kinder, woher ihr Essen kommt, indem sie es selber anbauen. Angeleitet werden sie dazu von dem gemeinnützigen Verein Ackerdemia und seiner Gemüseackerdemie.

Die "Gemüseackerdemie" ist ein Jahresprogramm, das in Kitas und Schulen Lernräume schafft, in denen Kinder ein grundlegendes Verständnis für natürliche Prozesse bekommen sollen. Ziel ist es, die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern. Durch den Anbau, die Ernte und das Verarbeiten von Gemüse lernen Kinder landwirtschaftliches Grundwissen und erfahren den Verlauf eines Ackerjahres.

"Wir sind ein katholisches Familienzentrum. Zu unseren bisherigen Schwerpunkten Religionspädagogik und Bewegung ist im vergangenen Jahr auch noch Ernährung hinzugekommen", erklärt Kita-Leiterin Jutta Bücheleres, weshalb die "Gemüseackerdemie" bestens zum Leitbild der Kita passt. Was eine Kollegin in Form eines Gemüsebeetes schon vor Jahren im Kleinen begonnen hatte, soll nun durch einen rund 60 Quadratmeter großen Acker professionell fortgeführt werden. "Wir wollen den Kindern nachhaltig den Schöpfungsgedanken näherbringen, dass alles behutsam, mit Ehrfurcht und Respekt behandelt werden soll und ihnen zeigen, dass man etwas tun muss, bis man Gemüse essen kann", erklärt Edgar Nowack vom Kirchenvorstand der St. Martinusgemeinde. Heutzutage werde in den Familien seltener solches Wissen vermittelt, darum wolle die Kita diese Lücke schließen und ein Bewusstsein dafür schaffen, wo einige Lebensmittel herkommen. "Manche Kinder denken doch wirklich, dass die Erdbeeren aus der Schale im Supermarkt kommen", sagt Gerda Junkers-Muck von der Bürgerstiftung, die die Teilnahme an dem Programm finanziert.