Kaarst: Ein großer Treff für Autofans

Kaarst Bei "Kaarst Autal" drehte sich alles um Autos und den Antrieb der Zukunft. Dabei ging es ebenso um E-Ladesäulen in Kaarst wie um mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge. Die Veranstaltung war erneut ein Publikumsmagnet.

Der umweltbewusste Autofahrer las am Stand von "Innogy", dass aus Tanken Laden wird. Leider gibt es im Stadtgebiet derzeit nur zwei Ladestationen. Interessant war deshalb die Ladesäule für das Privatgrundstück, in etwa so groß wie ein Kaugummiautomat - der Anschaffungspreis wird vom Staat subventioniert. Zukunftsorientierte Fahrzeuge gab es auch am Stand der Neusser Mercedes-Niederlassung zu bewundern. Verkäufer Georg Rößler war mit einem C-Klasse-Kombi mit Hybridtechnik vorgefahren - dieselbe Technik steckt auch in dem GLC-Geländewagen. "Rein elektrisch kann man damit bis zu 35 Kilometer fahren, das reicht meistens für den Weg zur Arbeit und zurück", sagte Rößler und kündigte noch Spektakuläreres an: "Mercedes wird bald ein mit Wasserstoff betriebenes Fahrzeug herausbringen, wenn auch zunächst nur in einer Kleinserie." Air Liquide und Aral sind die Partner, die dafür sorgen sollen, dass der Wasserstoff mittelfristig an 500 Stellen im Land getankt werden kann.