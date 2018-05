Kaarst: Ein "einzigartiges" Musical in der Rathausgalerie

Ein "einzigartiges" Musical in der Rathausgalerie

In bunten Kostümen und mit großer Leidenschaft begeisterten die Mitwirkenden die Zuschauer. Foto: Martina Zimmermann

Kaarst Die Rathausgalerie bot am Sonntag ein ungewöhnliches Bild: auf einer Bühne tummelten sich viele bunte "Vögel" und verzauberten mit ihrem Gesang die gut gefüllten Zuschauerreihen vor ihnen. "Wir singen für euch und alle Mitwirkenden sind Schätze", sagte Dorothee Leo zu Beginn des Musicals "Ei(n)zigartig wie du". Die Leiterin der Musikgruppe "Einzigartig" verfasste Text und Musik des integrativen Musicals für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Handicap.

Hauptperson der Geschichte ist ein Vogelkind, das so ganz anders als die übrigen Mitglieder seiner Papageienfamilie aussieht. Die Spielfreude der Darsteller lud das Publikum zum begeisterten rhythmischen Mitsingen und Klatschen ein. Die Idee zum Musical stammt von Musikschulenleiter Mark Koll und Brigitte Albrecht, Leiterin des integrativen Kunstateliers Einblick. Dorothee Leo schrieb zunächst ein kleines Stück - aber die Mitwirkenden waren so angetan, dass jeder gerne mehr singen wollte. "Daraus entwickelte sich das Stück mit einer Spieldauer von einer Stunde", sagte sie.

Geprobt wurde seit März 2017 in den Räumen der Musikschule Mark Koll, die die Aufführung auch musikalisch begleitete. Seit Januar hatte Brigitte Albrecht gemeinsam mit Wilfried Werbitzky und 17 jugendlichen Künstlern ein sehr farbenfrohes Bühnenbild geschaffen. "Das sind weiße Standardgardinen, die sich ideal zum Bemalen eignen", verriet sie. Phantasievögel schmückten den Bühnenrand. "Die Köpfe haben wir aus Porzellanmasse hergestellt", so Albrecht. Die Kostüme wurden von drei Ehrenamtlerinnen genäht. Doch die Realisierung des Projekts konnte erst durch die finanzielle Unterstützung des Soroptimist International (SI) Club Kaarst sichergestellt werden. Dem Verein, der sich vor allem für die Rechte von Mädchen und Frauen einsetzt, liegen seit 2016 das Kunstcafé und die Musikgruppe "Einzigartig" besonders am Herzen. "Wir sammelten mit Hilfe von Sponsoren und Charity-Veranstaltungen Mittel, um das Musical ermöglichen zu können", erklärte SI-Mitglied Birgit Ritter. Zudem sorgte der Club für ein perfektes Catering mit vielen Verlockungen.