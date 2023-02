Erste Erkenntnisse zur Brandursache Mann nach Brand in Kaarst verstorben

Update | Kaarst · Ein 73-Jähriger ist am Montag bei einem Brand in Kaarst so schwer verletzt worden, dass er in Lebensgefahr schwebte und schließlich verstarb. Erste Erkenntnisse zur Brandursache liegen inzwischen vor.

14.02.2023, 11:30 Uhr

Der Brand war nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Foto: Stadt Kaarst