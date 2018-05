Ehrenmal in Kaarst: Parteien können ich nicht auf Standort einigen

Kaarst Ein Thema im Stadtrat war jetzt das Kaarster Kriegerdenkmal. SPD und CDU hatten dazu Anträge vorgelegt. Beide Fraktionen sehen Sanierungsbedarf, aber auch die Anlage müsse besser gepflegt werden.

Er könne zusammen mit Gerhard Schmitz, dem Inhaber einer Baumschule für eine Neubepflanzung vor dem Schützenfest sorgen. Guido Otterbein (CDU), Ratsherr und Sprecher der Kaarster Schützen, sagte: "Wir sind bereit, unterstützend tätig zu werden." Es sieht es jedoch als "sehr sportlich" an, die Anlage noch vor dem Schützenfest nachhaltig zu verschönern. Und er gab zu bedenken, dass der Standort seinerzeit mit Bedacht ausgewählt worden sei. Für die SPD geht es am jetzigen Standort an einem Verkehrsknotenpunkt nicht gerade besinnlich oder gar ruhig zu - die Standortdiskussion mache also Sinn. Palmen zeigte sich enttäuscht, dass jetzt im Rat noch nicht, wie von ihrer Fraktion gewünscht, ein Finanzierungsvorschlag vorlag für die Sanierung des Kriegerdenkmals.