DSDS-Finalistin aus Kaarst : Janina El Arguioui bringt Zwillinge zur Welt

Kaarst Über vier Wochen lang lag sie im Krankenhaus, vor wenigen Tagen war es so weit: Janina El Arguioui, 2018 Finalistin der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, hat zwei gesunde Mädchen zur Welt gebracht.

Die beiden Mädchen kamen deutlich zu früh: In der 28. Woche wurden sie per Kaiserschnitt im Lukaskrankenhaus entbunden. Jetzt liegen die Zwillinge auf der Intensivstation der Kinderklinik. „In diesem Alter zählt jeder Tag“, sagt Dominik García-Pies, Leitender Arzt der Geburtshilfe: „Wir sind sehr froh, dass wir die Schwangerschaft so lange erhalten konnten.“ Janina und ihr Mann Christian El Arguioui konnten sich am Mittwoch erstmals die Mädchen auf die Brust legen: „Wunderbar“, sagt Janina, die übrigens am Donnerstag Geburtstag hat: „Das ist das ultimative Geschenk für mich.“