Janina El Arguioui aus Kaarst : Ex-Kandidatin freut sich auf Rückkehr von Dieter Bohlen bei DSDS

Im Jahr 2018 nahm Janina El Arguioui bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teil und schaffte es bis ins Finale. Foto: MG RTL D/Stefan Gregorowius

Kaarst Janina El Argoioui hat es in der 15. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2015 ins Finale geschafft, am Ende wurde sie Vierte. 2023 soll die Casting-Show letztmals ausgestrahlt werden, dafür holt der Kölner Sender den DSDS-Urvater Dieter Bohlen zurück in die Jury. El Arguioui freut sich darüber, dass der Pop-Titan noch einmal zurückkommt.