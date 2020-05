Veranstaltungsreihe in Kaarst : Volles Programm bei Schlussakkord der Drive-in-Comedy

Kaarst Noch zwei Tage, dann ist Schluss. Wenn am Samstagabend (30. Mai) Tahnee, der Shooting-Star der deutschen Comedy-Szene, ihren Auftritt beim „Drive-in-Comedy“ auf dem alten Ikea-Gelände an der Düsselstraße beendet hat, beginnen sofort die Abbauarbeiten.

Am letzten Wochenende der Veranstaltungsreihe stehen noch einmal Topstars auf der Bühne. Comedy-Star Mirja Boes tritt am Freitag mit ihrer Band „Honkey Donkeys" auf, ehe am Samstag in Volker Rosin der Kinder-Star schlechthin seine Hits singt. Zum Abschluss zeigt Tahnee ihr Programm „Vulvarine".