Vierkanthof in Vorst : Tuppenhof dient als Kulisse für Gruselfilm

Auch der Innenhof des Tuppenhofs dienste als Szenerie für den Gruselfilm von Tim Dübbert. Hier ist er gemeinsam mit Susanne Fried zu sehen. Foto: Klaus Stevens

Kaarst Erneut wurden auf dem Tuppenhof in Vorst Szenen für eine Filmproduktion aufgenommen. Der Dreh stand im Zeichen eines deutschen Vampir-Klassikers.

Der Tuppenhof ist ein beliebter Drehort. Nachdem Ende August der WDR auf dem Vierkanthof in Vorst für seine Sendung „Wunderschön“ mit Moderatorin Tamina Kallert gedreht hat, diente der Hof nun als Kulisse für einen Gruselfilm. Das Besondere dabei: Die Szenen wurden mit einer Super-8-Kamera gedreht. Das Projekt ist damit alles andere als eine Hightechproduktion.

Aber das wollte Tim Dübbert, Dozent für Projektmanagement an der Hochschule Niederrhein, auch nicht, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. „Ich habe Respekt davor, welche technischen Möglichkeiten wir heutzutage haben. Wir kennen im Grunde keine Grenzen mehr. Darunter leiden viele Filme“, ist er sich sicher. Außerdem sei es günstiger, mit einer Super-8-Kamera zu filmen als mit einer besseren. Dübbert, geboren in Neuss, aufgewachsen in Kleinenbroich und zur Schule gegangen im Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst, kennt und schätzt den Tuppenhof.

Der Gruselfilm, für den es noch keinen Titel gibt, soll eine Anlehnung an „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ sein, ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau. Dafür suchte Dübbert Drehorte, die an das Mittelalter erinnern. Das macht der Tuppenhof – auch wenn er zwischenzeitlich restauriert wurde. Den Charme des Mittelalters habe er aber behalten. Und da Dübbert hier früher das ein oder andere Mal Theater gespielt hatte und die Arbeit der Ehrenamtler sehr schätzt, hat der Tuppenhof ohnehin einen Platz in seinem Herzen sicher. Der Film ist auch ein Geburtstagsgeschenk an sich selbst – Dübbert wird am Donnerstag 34 Jahre alt.

Gedreht wurde zudem in Süddeutschland und Liedberg, auch Düsseldorf stand auf dem Programm. Doch die neuen Regeln zur Maskenpflicht haben Dübbert abgeschreckt, das passe nicht in die damalige Zeit. Im Frühjahr 2021 soll der Film fertig sein. „Das ganze wird also keine digitale Produktion, sondern analog produziert und dann für die Verarbeitung und den Schnitt digitalisiert“, so Dübbert.

Während der Originalfilm mit über 15 Schauspielern gedreht wurde und etwa 94 Minuten lang ist, wird die nun gedrehte Fassung sechs Schauspieler haben und als Kurzfilm nicht länger als zehn Minuten dauern. Im Tuppenhof wurden einzelne Szenen im Knechtezimmer, in der Küche und außen vor dem Museum gedreht. Der Film soll insgesamt aus neun kleinen Episoden bestehen.