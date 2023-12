Disneys „Wish“ im Kino Sondervorstellung für 180 OGS-Kinder

In einer Sondervorstellung zeigt das Kino Kaarst am kommenden Freitag (8. Dezember) um 14 Uhr den Disney-Film „Wish“, der erst am vergangenen Donnerstag in den Kinos angelaufen ist. Möglich wurde dies auf Wunsch und in Kooperation mit der OGS der Astrid-Lindgren-Schule in Holzbüttgen. Da diese mit rund 180 Kindern kommen wird, konnte der Film schon so früh nach dem Deutschlandstart nach Kaarst geholt werden, wie Kinomacher Klaus Stevens erklärt. „Es wäre schön, wenn dazu noch weitere Kinder kommen würden“, sagt er.